विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौतनवा पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद पांच घायलों को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया।जानकारी के अनुसार, ऑटो सोमवार सुबह फरेंदा से सवारियां लेकर नौतनवा कस्बे की ओर जा रहा था। उसमें आठ से नौ लोग सवार थे। ग्राम बाबू पैसिया के पास पहुंचते ही ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों और आसपास के लोगों ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया।हादसे में अमित पांडेय निवासी कुरहवां खुर्द, नौतनवा, मंजू श्रेष्ठ और रामबेलास निवासी भैरहवा, नेपाल, राजेंद्र प्रसाद, चंदेश और प्रमोद कुमार निवासी भकहा, बांसी, सिद्धार्थनगर घायल हो गए। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद अमित पांडेय, रामबेलास, राजेंद्र प्रसाद, प्रमोद कुमार और चंदेश कुमार को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि घायलों का उपचार कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।