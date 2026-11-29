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महिला के अनुसार, बुधवार की रात करीब 11 बजे वह घर में अकेली सो रही थी। इसी दौरान गांव का गौतम सिंह घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। विरोध करते हुए शोर मचाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे तो आरोपी वहां से फरार हो गया। आरोप है कि कुछ देर बाद उसकी मां रीता देवी भी मौके पर पहुंची और महिला के साथ गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगी। इस संबंध में एसओ कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने गांव के ही एक युवक पर घर में घुसकर यौन शोषण की कोशिश करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।