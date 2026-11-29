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बैजनाथपुर कला निवासी गौरीशंकर के अनुसार उनके पांच बेटे हैं। करीब पांच से सात वर्ष पहले पारिवारिक विवाद के चलते उन्होंने भरण-पोषण के लिए पैतृक भूमि में से 90 डिसमिल अपने पास रखी थी और शेष जमीन पांचों बेटों में बराबर बांट दी थी। आरोप है कि उनके बेटे दयानंद और प्रेमलाल आए दिन उन्हें और उनके बड़े बेटे रामानंद को गाली देते थे।गौरीशंकर ने बताया कि पैतृक मकान में उनके नाम से बिजली का कनेक्शन है। सभी बेटे बिजली का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बिल जमा नहीं होने से बकाया बढ़ गया था। इसका भुगतान करने के लिए उन्होंने 90 डिसमिल जमीन में से 50 डिसमिल बंधक रख दी और बाकी रकम कर्ज लेकर जमा की। इसके बाद भरण-पोषण के लिए बची 40 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया।आरोप है कि 22 जून 2025 को सुबह करीब 11 बजे दयानंद, प्रेमलाल, परमानंद के बेटे राजा और दीप तथा वंशीधर लाठी-डंडे लेकर पहुंचे। सभी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और उनकी जमीन पर जबरन धान की रोपाई कराने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें जमीन पर पटककर गला दबाने का प्रयास किया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई।पीड़ित का आरोप है कि उन्हें पैतृक मकान से भी निकाल दिया गया है। अब वह अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं। चौकी और पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दयानंद, प्रेमलाल, राजा, दीप और वंशीधर के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।