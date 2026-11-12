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Maharajganj News: निषाद समाज की एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी पर जोर

Thu, 12 Nov 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:13 AM IST
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At a meeting of the Nishad Party, a call was made to strengthen the organization at the booth level and to conduct awareness campaigns in every village.
फरेंदा। कस्बे के एक अतिथि भवन में बुधवार को निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें समाज के इतिहास, अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र मणि निषाद ने कहा कि समाज के लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए।
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डॉ. निशांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सबसे पहले बूथ स्तर पर काम करना होगा। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें और समाज को एकजुट करें। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन और जागरूक मतदाता ही अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक बना सकते हैं।
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जिलाध्यक्ष रामनाथ निषाद ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव जनसंपर्क करने और लोगों को जागरूक करने की अपील की। बैठक में दिवाकर निषाद, गीता निषाद, ई. रामनाथ निषाद, लक्ष्मी, धर्मेंद्र निषाद, अमरनाथ गुप्ता और ओम प्रकाश यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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