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कुइया उर्फ महेशपुर निवासी वीरेंद्र विश्वकर्मा ने करीब एक वर्ष पहले केसीसी लोन पास कराने के लिए कपिलदेव पांडेय को 10 हजार रुपये उधार दिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी रकम न मिलने पर 20 नवंबर को खेत से लौटते समय रास्ते में वीरेंद्र ने कपिलदेव से अपने रुपये मांगे। आरोप है कि इसी बात पर कपिलदेव ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर उतारू हो गया।इसके कुछ देर बाद कपिलदेव अपने दो बेटों चिन्नू और हैप्पी के साथ वीरेंद्र के घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए परिवार के लोगों से मारपीट की। बीच-बचाव करने आई वीरेंद्र की पत्नी को भी चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। चौक थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।