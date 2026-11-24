Maharajganj News: उधार मांगे तो मारपीट, घर में घुसकर परिवार को धमकाया
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:17 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
मिठौरा। चौक थाना क्षेत्र के कुइया उर्फ महेशपुर में उधार दिए गए 10 हजार रुपये वापस मांगने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट और घर में घुसकर परिवार को धमकाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कुइया उर्फ महेशपुर निवासी वीरेंद्र विश्वकर्मा ने करीब एक वर्ष पहले केसीसी लोन पास कराने के लिए कपिलदेव पांडेय को 10 हजार रुपये उधार दिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी रकम न मिलने पर 20 नवंबर को खेत से लौटते समय रास्ते में वीरेंद्र ने कपिलदेव से अपने रुपये मांगे। आरोप है कि इसी बात पर कपिलदेव ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर उतारू हो गया।
इसके कुछ देर बाद कपिलदेव अपने दो बेटों चिन्नू और हैप्पी के साथ वीरेंद्र के घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए परिवार के लोगों से मारपीट की। बीच-बचाव करने आई वीरेंद्र की पत्नी को भी चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। चौक थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कुइया उर्फ महेशपुर निवासी वीरेंद्र विश्वकर्मा ने करीब एक वर्ष पहले केसीसी लोन पास कराने के लिए कपिलदेव पांडेय को 10 हजार रुपये उधार दिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी रकम न मिलने पर 20 नवंबर को खेत से लौटते समय रास्ते में वीरेंद्र ने कपिलदेव से अपने रुपये मांगे। आरोप है कि इसी बात पर कपिलदेव ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर उतारू हो गया।
विज्ञापन
इसके कुछ देर बाद कपिलदेव अपने दो बेटों चिन्नू और हैप्पी के साथ वीरेंद्र के घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए परिवार के लोगों से मारपीट की। बीच-बचाव करने आई वीरेंद्र की पत्नी को भी चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। चौक थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन