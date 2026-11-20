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बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष विंध्यवासिनी सिंह के आवास पर शाम चार बजे हुई। अध्यक्षता करते हुए विंध्यवासिनी सिंह ने कहा कि जिले में खेलों के विकास के लिए सभी पदाधिकारियों को निष्ठा और लगन से प्रयास करना होगा। खिलाड़ियों के साथ उनके अभिभावकों को भी विश्वास में लेना जरूरी है।सचिव सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि खेल नीति को ध्यान में रखकर काम करने से खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष डॉ. एबी त्रिपाठी ने अधिकाधिक खेल प्रतियोगिताएं कराने की जरूरत बताई। वहीं, उपाध्यक्ष डॉ. रश्मि श्रीवास्तव और डॉ. तरन्नुम सुल्ताना ने संगठन के विस्तार पर जोर दिया।बैठक में पिछले वर्ष आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और एसोसिएशन का वार्षिक कैलेंडर घोषित किया गया। इस दौरान शिरोमणि दुबे, रोहित अग्रवाल, ओम प्रकाश गुप्त, अजय अग्रहरि, दिग्विजय सिंह, अशोक चौरसिया, निखिल, मोहित, मदन मद्धेशिया और श्यामबिहारी मौजूद रहे।