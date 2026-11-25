Maharajganj News: शादी समारोह में मनबढ़ों ने किया बवाल, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:47 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:47 AM IST
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सिसवा बाजार। कोठीभार थाना क्षेत्र के सबया उत्तर टोला में शादी समारोह के दौरान बरात में पहुंचे कुछ मनबढ़ों ने जमकर बवाल किया। विरोध करने पर आरोपितों ने दामाद की लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
सबयां के उत्तर टोला निवासी राधेश्याम ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि 19 नवंबर को उनकी बेटी की शादी थी। रात करीब 10:30 बजे पड़ोसी एक परिवार के मनबढ़ों ने बरात में पहुंच कर अभद्रता के साथ हंगामा शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर उनके दामाद दीनदयाल को लाठी-डंडे से पीट दिया। इससे उन्हें काफी चोटें आईं।
इस संबंध में थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर सागर, आनंद सागर, गंगा सागर व देवेंद्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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सबयां के उत्तर टोला निवासी राधेश्याम ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि 19 नवंबर को उनकी बेटी की शादी थी। रात करीब 10:30 बजे पड़ोसी एक परिवार के मनबढ़ों ने बरात में पहुंच कर अभद्रता के साथ हंगामा शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर उनके दामाद दीनदयाल को लाठी-डंडे से पीट दिया। इससे उन्हें काफी चोटें आईं।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर सागर, आनंद सागर, गंगा सागर व देवेंद्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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