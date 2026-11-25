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सबयां के उत्तर टोला निवासी राधेश्याम ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि 19 नवंबर को उनकी बेटी की शादी थी। रात करीब 10:30 बजे पड़ोसी एक परिवार के मनबढ़ों ने बरात में पहुंच कर अभद्रता के साथ हंगामा शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर उनके दामाद दीनदयाल को लाठी-डंडे से पीट दिया। इससे उन्हें काफी चोटें आईं।इस संबंध में थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर सागर, आनंद सागर, गंगा सागर व देवेंद्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।