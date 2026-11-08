Maharajganj News: जमीन के कब्जे को लेकर मारपीट, दंपती समेत तीन घायल

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बेलासपुर नर्सरी निवासी श्रीमती पत्नी पप्पू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चार नवंबर की रात करीब आठ बजे जमीन पर कब्जेदारी को लेकर गांव की मीना पत्नी रामनयन, भोला उर्फ सचिन पुत्र रामनयन, पूनम पत्नी केशव और उमेश पुत्र गुलाब गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनकी, उनके पति पप्पू और सास रमावती की पिटाई कर दी। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर बचाया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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परतावल। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बेलासपुर नर्सरी गांव में जमीन पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद एक पक्ष के लोगों ने महिला, उसके पति और सास की पिटाई कर दी। घटना में तीनों घायल हो गए। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।