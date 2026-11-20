Maharajganj News: महिला ग्राम प्रशासक को धमकी का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:27 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:27 AM IST
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भिटौली। क्षेत्र के अहिरौली गांव की महिला ग्राम प्रशासक राधा देवी ने गांव के ही तीन लोगों पर अभद्रता, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार को भिटौली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
ग्राम प्रशासक ने तहरीर में बताया कि सात अगस्त को गांव के गांगुली मौर्य, अरविंद और आनंद उनके दरवाजे पर पहुंचकर बहू-बेटियों का वीडियो बनाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। साथ ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इससे भयभीत होकर वह घर में चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया।
आरोप है कि घटना की शिकायत स्थानीय थाने और पुलिस अधीक्षक से करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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ग्राम प्रशासक ने तहरीर में बताया कि सात अगस्त को गांव के गांगुली मौर्य, अरविंद और आनंद उनके दरवाजे पर पहुंचकर बहू-बेटियों का वीडियो बनाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। साथ ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इससे भयभीत होकर वह घर में चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया।
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आरोप है कि घटना की शिकायत स्थानीय थाने और पुलिस अधीक्षक से करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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