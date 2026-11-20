विज्ञापन

ग्राम प्रशासक ने तहरीर में बताया कि सात अगस्त को गांव के गांगुली मौर्य, अरविंद और आनंद उनके दरवाजे पर पहुंचकर बहू-बेटियों का वीडियो बनाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। साथ ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इससे भयभीत होकर वह घर में चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया।आरोप है कि घटना की शिकायत स्थानीय थाने और पुलिस अधीक्षक से करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।