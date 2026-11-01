Maharajganj News: बिना भौतिक सत्यापन के 70.40 लाख का भुगतान, ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

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जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा ने बताया पनियरा विकास खंड की आठ ग्राम पंचायतों सोहास, ऋषपुर, धनघटी, खजुरिया, तेंदुहिया, सुभितपुर, मोहद्दीनपुर और कनैला में 15वें एवं पंचम वित्त आयोग की धनराशि से कराए गए कार्यों के भुगतान में अनियमितता बरती गई। आरोप है कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से भौतिक सत्यापन कराए बिना ही कुल 70,40,868 रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस मामले को वित्तीय नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन माना गया है।इसके अलावा ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत सचिवालय और सामुदायिक शौचालय के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों को भी प्राथमिकता देने को कहा गया था। आरोप है कि इन निर्देशों का पालन करने के बजाय अन्य कार्य करा दिए गए।प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा ने ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। मामले की विभागीय जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), परतावल को जांच अधिकारी नामित किया गया है।वहीं संबंधित आठों ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शासनादेशों की अवहेलना, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।