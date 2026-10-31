फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Allegations of extortion of up to 8,000 rupees in the name of a driving license (DL)

Maharajganj News: डीएल के नाम पर आठ हजार तक वसूली का आरोप

Sat, 31 Oct 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Allegations of extortion of up to 8,000 rupees in the name of a driving license (DL)
महराजगंज। एआरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर कथित अवैध वसूली के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने निजी कंपनी और दलालों पर निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक रकम वसूलने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन

अधिवक्ता संतोष गुप्ता ने बताया कि परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के लिए निजी कंपनी डीटीआई को जिम्मेदारी दी है। कंपनी अभ्यर्थियों का टेस्ट लेकर लाइसेंस जारी करने का काम करती है। आरोप है कि शासन की ओर से निर्धारित 1350 रुपये शुल्क के बजाय कार्यालय के अंदर और बाहर सक्रिय दलालों के माध्यम से प्रति अभ्यर्थी करीब आठ हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं।
विज्ञापन

उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दलालों के माध्यम से काम नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। इस संबंध में उप संभागीय परिवहन अधिकारी से शिकायत करने पर बताया गया कि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कार्य निजी कंपनी देख रही है। इससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिवक्ताओं का कहना है कि इस तरह की कथित वसूली से शासन और प्रशासन की छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने, अवैध वसूली में शामिल दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने और संबंधित निजी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की।

प्रदर्शन में दुर्गेश श्रीवास्तव, अमित यादव, नरसिंह यादव, जुगुल किशोर, संजय श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, अकबर अली, अनिल पटेल, हरिओम प्रजापति, अनिल कुमार और शेषमणि सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed