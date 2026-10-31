Maharajganj News: डीएल के नाम पर आठ हजार तक वसूली का आरोप

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अधिवक्ता संतोष गुप्ता ने बताया कि परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के लिए निजी कंपनी डीटीआई को जिम्मेदारी दी है। कंपनी अभ्यर्थियों का टेस्ट लेकर लाइसेंस जारी करने का काम करती है। आरोप है कि शासन की ओर से निर्धारित 1350 रुपये शुल्क के बजाय कार्यालय के अंदर और बाहर सक्रिय दलालों के माध्यम से प्रति अभ्यर्थी करीब आठ हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दलालों के माध्यम से काम नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। इस संबंध में उप संभागीय परिवहन अधिकारी से शिकायत करने पर बताया गया कि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कार्य निजी कंपनी देख रही है। इससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।अधिवक्ताओं का कहना है कि इस तरह की कथित वसूली से शासन और प्रशासन की छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने, अवैध वसूली में शामिल दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने और संबंधित निजी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की।प्रदर्शन में दुर्गेश श्रीवास्तव, अमित यादव, नरसिंह यादव, जुगुल किशोर, संजय श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, अकबर अली, अनिल पटेल, हरिओम प्रजापति, अनिल कुमार और शेषमणि सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।