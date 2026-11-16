Maharajganj News: घर में घुसकर परिवार से मारपीट, चार पर प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:45 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:45 AM IST
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मिठौरा। चौक थाना क्षेत्र के बेलभरिया के टोला विजय नगर में खेत की ओर गिट्टी फेंकने का विरोध करने पर एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता सरोज देवी पत्नी रामपत ने चौक थाने में तहरीर दी है।
जानकारी के अनुसार, 14 नवंबर की शाम करीब सात बजे गांव के रामबेलास पुत्र दुलारे व बाल किशुन पुत्र सीताराम सहित विवेक और विपिन पुत्रगण सुग्रीव ने पीड़िता के खेत की तरफ गिट्टी फेंक रहे थे। इसका विरोध करने पर उक्त आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद वे घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने लगे।
हमले में महिला, उसके पति व परिवार के अन्य लोगों को चोटें आईं। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर गांव में चर्चा है। इस बाबत थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया की पीड़िता की तहरीर पर चार लोगों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, 14 नवंबर की शाम करीब सात बजे गांव के रामबेलास पुत्र दुलारे व बाल किशुन पुत्र सीताराम सहित विवेक और विपिन पुत्रगण सुग्रीव ने पीड़िता के खेत की तरफ गिट्टी फेंक रहे थे। इसका विरोध करने पर उक्त आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद वे घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने लगे।
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हमले में महिला, उसके पति व परिवार के अन्य लोगों को चोटें आईं। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर गांव में चर्चा है। इस बाबत थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया की पीड़िता की तहरीर पर चार लोगों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।
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