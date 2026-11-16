Maharajganj News: घर में घुसकर परिवार से मारपीट, चार पर प्राथमिकी दर्ज

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जानकारी के अनुसार, 14 नवंबर की शाम करीब सात बजे गांव के रामबेलास पुत्र दुलारे व बाल किशुन पुत्र सीताराम सहित विवेक और विपिन पुत्रगण सुग्रीव ने पीड़िता के खेत की तरफ गिट्टी फेंक रहे थे। इसका विरोध करने पर उक्त आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद वे घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने लगे।हमले में महिला, उसके पति व परिवार के अन्य लोगों को चोटें आईं। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर गांव में चर्चा है। इस बाबत थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया की पीड़िता की तहरीर पर चार लोगों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।