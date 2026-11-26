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नगर पंचायत आनंदनगर के वार्ड-3 पंचशील नगर, महदेवा बुजुर्ग निवासी सूरज बुधवार शाम करीब 5:40 बजे किसी काम से गोरखपुर-सोनौली मार्ग स्थित परसा महंथ गए थे। इसी दौरान वह ट्रैक्टर-ट्राॅली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उन्हें सीएचसी बनकटी पहुंचाया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।इस संबंध में थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वाहन चालक के बारे में पता लगाया जा रहा है।