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सुबह करीब सात बजे सड़क पर महिला को बेहोश पड़ा देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के चेहरे पर पानी का छिड़काव कर उसे होश में लाने का प्रयास किया। कुछ देर बाद होश आने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। महिला ने बताया कि उसने शराब पी रखी है। इसके बाद उसने पुलिस को अपनी बहन का मोबाइल नंबर दिया।पुलिस ने बहन से फोन पर संपर्क कर महिला की स्थिति बताई और उसे ले जाने के लिए बुलाया। हालांकि, बहन ने आने से इन्कार कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि महिला का मायका सिंदुरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में है और उसकी शादी सिद्धार्थनगर जिले में हुई है। उसका पति बच्चों के साथ दिल्ली में रहता है। महिला के दो बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि बाद में होश में आने के बाद महिला वहां से चली गई।इस संबंध में थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि महिला के परिजन से संपर्क कर उसे घर ले जाने के लिए कहा गया लेकिन कोई भी उसे लेने नहीं आया। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने शराब का सेवन किया है।