Maharajganj News: एसीपी के काला कोट वाला गुंडा बयान पर भड़के अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस

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इस मौके पर अधिवक्ताओं ने सीजेआई को पत्र लिखकर भड़काऊ बयान देने वाले एसीपी की सेवा समाप्त करने की मांग की। संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव एवं कनिष्ठ उपाध्यक्ष नागेंद्र शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी माने जाते हैं। अधिवक्ताओं की बदौलत ही लोकतंत्र में नियम और कानून का पालन हो पा रहा है व पीड़ितों को न्याय मिल पा रहा है।इस मौके पर संघ के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चंद्र त्रिपाठी, रवींद्र त्रिपाठी, दयानंद यादव, मनोज मिश्रा, अमित सिंह, विभूति यादव, रमेश चौधरी, आशीष श्रीवास्तव, इब्राहिम शेख, लखन श्रीवास्तव, संतोष पांडेय आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।