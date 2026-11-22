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पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चला रही है। इसके तहत श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र में परतावल-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 पर इंटरसेप्टर वाहन में लगे स्पीड राडार गन से वाहनों की गति पर नजर रखी जा रही है। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों को चिह्नित कर खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है।

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महराजगंज। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। यातायात माह नवंबर के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन सेफ फ्यूचर में स्पीड राडार गन से वाहनों की गति मापकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत अब तक 60 वाहनों का चालान कर करीब एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।