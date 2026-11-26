Maharajganj News: दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दो घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:06 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:06 AM IST
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ठूठीबारी। भरवलिया गांव के पास एसएसबी सड़क पर दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल पहुंचाया, जहां उनका उपचार कराया गया।
जानकारी के अनुसार ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के चटिया टोला लालपुर निवासी राकेश उपाध्याय बुधवार को बाइक से ठूठीबारी से अपने घर लौट रहे थे। वहीं, धरमौली निवासी आशीष गौतम लक्ष्मीपुर खुर्द की तरफ से अपने घर जा रहे थे। भरवलिया गांव के पास एसएसबी सड़क पर बने पुल के समीप दोनों की बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इससे दोनों बाइक सवार युवक गिरकर घायल हो गए।
हादसे के बाद घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सीएचसी निचलौल भिजवाया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि घायलों को सीएचसी निचलौल भेजा गया है।
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जानकारी के अनुसार ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के चटिया टोला लालपुर निवासी राकेश उपाध्याय बुधवार को बाइक से ठूठीबारी से अपने घर लौट रहे थे। वहीं, धरमौली निवासी आशीष गौतम लक्ष्मीपुर खुर्द की तरफ से अपने घर जा रहे थे। भरवलिया गांव के पास एसएसबी सड़क पर बने पुल के समीप दोनों की बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इससे दोनों बाइक सवार युवक गिरकर घायल हो गए।
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हादसे के बाद घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सीएचसी निचलौल भिजवाया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि घायलों को सीएचसी निचलौल भेजा गया है।
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