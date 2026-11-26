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जानकारी के अनुसार ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के चटिया टोला लालपुर निवासी राकेश उपाध्याय बुधवार को बाइक से ठूठीबारी से अपने घर लौट रहे थे। वहीं, धरमौली निवासी आशीष गौतम लक्ष्मीपुर खुर्द की तरफ से अपने घर जा रहे थे। भरवलिया गांव के पास एसएसबी सड़क पर बने पुल के समीप दोनों की बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इससे दोनों बाइक सवार युवक गिरकर घायल हो गए।हादसे के बाद घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सीएचसी निचलौल भिजवाया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि घायलों को सीएचसी निचलौल भेजा गया है।