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Maharajganj News: तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, चार घायल

Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
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Accident near Phalmanha village, within the jurisdiction of Brijmanganj police station
बृजमनगंज। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत फुलमनहा के मामी चौराहा पर तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने अधेड़ को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर गिर गए। इससे अधेड़ व स्कूटी सवार तीन किशोर घायल हो गए।
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ग्राम पंचायत महुलानी के लालाजोत निवासी रामबेलास चौरसिया उम्र 62 वर्ष सोमवार दोपहर करीब 12 बजे मामी चौराहे पर किसी कार्य से आए हुए थे। फरेंदा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने ठोकर मार दिया। इस घटना में बुजुर्ग सहित स्कूटी सवार जनपद गोरखपुर के साहबगंज निवासी अजान उम्र 17 वर्ष, जिशान उम्र 16 वर्ष, रजा उम्र 17 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए।
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स्थानीय लोगों के अनुसार, स्कूटी सवार नेपाल जाने के लिए निकले थे। फरेंदा में रास्ता भूलने के बाद मामी चौराहा पहुंच गए वहां स्कूटी का टायर पंचर होने पर बनवा कर तेजी से निकल रहे थे। कुछ ही दूर जाने पर पैदल जा रहे अधेड़ से टकरा गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस से सीएचसी बृजमनगंज भेजवाया। वहां पर हालात गंभीर होने पर बुजुर्ग हो जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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