Maharajganj News: तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, चार घायल

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ग्राम पंचायत महुलानी के लालाजोत निवासी रामबेलास चौरसिया उम्र 62 वर्ष सोमवार दोपहर करीब 12 बजे मामी चौराहे पर किसी कार्य से आए हुए थे। फरेंदा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने ठोकर मार दिया। इस घटना में बुजुर्ग सहित स्कूटी सवार जनपद गोरखपुर के साहबगंज निवासी अजान उम्र 17 वर्ष, जिशान उम्र 16 वर्ष, रजा उम्र 17 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए।स्थानीय लोगों के अनुसार, स्कूटी सवार नेपाल जाने के लिए निकले थे। फरेंदा में रास्ता भूलने के बाद मामी चौराहा पहुंच गए वहां स्कूटी का टायर पंचर होने पर बनवा कर तेजी से निकल रहे थे। कुछ ही दूर जाने पर पैदल जा रहे अधेड़ से टकरा गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस से सीएचसी बृजमनगंज भेजवाया। वहां पर हालात गंभीर होने पर बुजुर्ग हो जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।