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मुख्य अतिथि एबीवीपी के तहसील प्रमुख शिव कुमार ने कहा कि स्त्री शक्ति समाज की सबसे बड़ी ताकत है। बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई के साहस और संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। इस अवसर पर खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन, दौड़ और अंत्याक्षरी प्रतियोगिताएं हुईं। विजेता प्रतिभागियों को शील्ड और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। विज्ञापन

कार्यक्रम में जिला संगठन मंत्री दीपक कुमार, सावित्री सिंह, कविता, मोमुना, रामदास, छोटेलाल, रामध्यान शर्मा आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि एबीवीपी के तहसील प्रमुख शिव कुमार ने कहा कि स्त्री शक्ति समाज की सबसे बड़ी ताकत है। बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई के साहस और संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। इस अवसर पर खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन, दौड़ और अंत्याक्षरी प्रतियोगिताएं हुईं। विजेता प्रतिभागियों को शील्ड और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में जिला संगठन मंत्री दीपक कुमार, सावित्री सिंह, कविता, मोमुना, रामदास, छोटेलाल, रामध्यान शर्मा आदि मौजूद रहे।

महराजगंज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत की ओर से बृहस्पतिवार को सिसवा बाजार के सबया ढाला स्थित शिव नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया।