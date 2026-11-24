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जानकारी के अनुसार, ठूठीबारी क्षेत्र के सड़कहवा निवासी सुनीता (22) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और करीब दो वर्षों से जिला अस्पताल के पुराने इमरजेंसी गेट के आसपास रह रही थी। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे वह पेट्रोल और माचिस लेकर ओपीडी गेट के पास पहुंची और अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। घटना से परिसर में हड़कंप मच गया और लोग उसे बचाने दौड़े। ट्रामा सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद युवती को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया गया। परिजन को घटना की सूचना दे दी गई है। विज्ञापन

सीएमएस डॉ. एके द्विवेदी ने बताया कि ट्रामा सेंटर में उपचार के बाद युवती को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। वहीं सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन को सूचित कर दिया गया है और युवती पेट्रोल कहां से लाई, इसकी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार, ठूठीबारी क्षेत्र के सड़कहवा निवासी सुनीता (22) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और करीब दो वर्षों से जिला अस्पताल के पुराने इमरजेंसी गेट के आसपास रह रही थी। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे वह पेट्रोल और माचिस लेकर ओपीडी गेट के पास पहुंची और अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। घटना से परिसर में हड़कंप मच गया और लोग उसे बचाने दौड़े। ट्रामा सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद युवती को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया गया। परिजन को घटना की सूचना दे दी गई है।सीएमएस डॉ. एके द्विवेदी ने बताया कि ट्रामा सेंटर में उपचार के बाद युवती को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। वहीं सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन को सूचित कर दिया गया है और युवती पेट्रोल कहां से लाई, इसकी जांच की जा रही है।

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महराजगंज। जिला अस्पताल परिसर में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती ने ओपीडी गेट के पास खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग की लपटों में घिरकर वह नाली में कूद गई। अस्पताल में मौजूद मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों ने किसी तरह आग बुझाकर उसे बचाया। युवती करीब 50 प्रतिशत झुलस गई है। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।