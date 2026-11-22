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बंजरहा सोनबरसा के टोला फुलवरिया निवासी ओम प्रकाश (38) पुत्र रामदास शुक्रवार शाम तालाब के किनारे टहल रहे थे। अचानक पैर फिसलने से तालाब में गिर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ पूरी रात तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। शनिवार सुबह आठ बजे पहुंची एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुट गई। शनिवार शाम पांच बजे तक काफी कोशिशों के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका।थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि एसडीआरएफ व एसएसबी की टीम की जांच की जा रही है। अब रविवार सुबह से फिर तलाश शुरू की जाएगी।