Maharajganj News: 24 घंटे बाद भी तलाब में गिरे युवक का पता नहीं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:24 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:24 AM IST
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बृजमनगंज। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंजरहा सोनबरसा में शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे एक युवक घर के बगल के स्थित तालाब में गिर गया। शनिवार सुबह पहुंची एसडीआरएफ युवक की तलाश में जुटी है।
बंजरहा सोनबरसा के टोला फुलवरिया निवासी ओम प्रकाश (38) पुत्र रामदास शुक्रवार शाम तालाब के किनारे टहल रहे थे। अचानक पैर फिसलने से तालाब में गिर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ पूरी रात तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। शनिवार सुबह आठ बजे पहुंची एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुट गई। शनिवार शाम पांच बजे तक काफी कोशिशों के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका।
थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि एसडीआरएफ व एसएसबी की टीम की जांच की जा रही है। अब रविवार सुबह से फिर तलाश शुरू की जाएगी।
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बंजरहा सोनबरसा के टोला फुलवरिया निवासी ओम प्रकाश (38) पुत्र रामदास शुक्रवार शाम तालाब के किनारे टहल रहे थे। अचानक पैर फिसलने से तालाब में गिर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ पूरी रात तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। शनिवार सुबह आठ बजे पहुंची एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुट गई। शनिवार शाम पांच बजे तक काफी कोशिशों के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका।
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थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि एसडीआरएफ व एसएसबी की टीम की जांच की जा रही है। अब रविवार सुबह से फिर तलाश शुरू की जाएगी।