विज्ञापन

दंगल में नेपाल के स्थानीय पहलवानों के अलावा भारत के महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, बिहार और हरियाणा के पहलवानों ने हिस्सा लिया। भारतीय सीमा के झुलनीपुर और बहुआर क्षेत्र से सटे होने के कारण मेले में दोनों देशों के लोगों की भारी भीड़ जुटी।मुकाबलों में राम बहादुर ने सूरज, प्रेम सागर ने कुंदन, सद्दाम ने अंगद, सोनू यादव ने अली हुसैन, मंजेश ने पवन, तूफानी ने नागेंद्र, अभिषेक ने चंद्रशेखर, दिलीप ने भुवर, अंकित ने पिंटू, शंभू ने कुंदन, कबीर ने सोनू यादव, पवन ने शिवम और शाहिद ने नागेश्वर को पटकनी दी। मुख्य अतिथि देवकरण उर्फ संतु, अध्यक्ष प्रभुनाथ यादव और संतोष यादव सहित श्रीनिवास ने पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।