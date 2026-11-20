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पनियरा थाना क्षेत्र के कामता बुजुर्ग निवासी ममता चौहान के मुताबिक, 13 सितंबर 2026 को उनके मोबाइल नंबर पर अलग-अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वालों ने अपनी बातों में उलझाकर उन्हें विश्वास में लिया और हीरे का हार, आईफोन तथा 50 लाख रुपये देने का लालच दिया। इसके बाद ठगों ने अलग-अलग तारीखों में बताए गए बैंक खातों में रकम भेजने को कहा। लालच और झांसे में आकर ममता ने कुल 4,41,998 रुपये ट्रांसफर कर दिए।इसके बाद साइबर ठगों ने और पैसे की मांग शुरू कर दी। लगातार रकम मांगने पर पीड़िता को शक हुआ और उन्हें अपने साथ साइबर ठगी होने का एहसास हुआ। उन्होंने साइबर क्राइम थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।प्रभारी निरीक्षक रसीद खान ने बताया साइबर ठगी के मामले में शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबरों और जिन बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की गई है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। लोगों को सलाह है कि किसी अनजान व्यक्ति के लालच में आकर पैसे न भेजें और व्हाट्सएप कॉल या मैसेज पर मिलने वाले बड़े इनाम, गिफ्ट अथवा रकम के ऑफर पर भरोसा न करें।