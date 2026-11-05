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Maharajganj News: थाईलैंड से छह किलो गांजा लेकर पहुंचे दो भारतीय काठमांडो में गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 02:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:25 AM IST
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A woman from Ghaziabad and a young man from Madhubani are involved; two passports and four mobile phones have been seized.
सोनौली। नेपाल की राजधानी काठमांडो स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर छह किलो गांजा के साथ दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक महिला और बिहार के मधुबनी का एक युवक शामिल है। दोनों थाईलैंड से विमान के जरिये गांजा लेकर नेपाल पहुंचे थे।
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नेपाल के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया। ब्यूरो के अनुसार, विमानस्थल पर जांच के दौरान दोनों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से छह किलो गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा दो पासपोर्ट और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी सुनीता देवी (46 वर्ष) और बिहार के मधुबनी निवासी मोहम्मद संतोष नदाफ (35 वर्ष) के रूप में हुई है।
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ब्यूरो के सह प्रवक्ता डीएसपी जीवन निरौला ने बताया कि थाईलैंड से आए दोनों भारतीय नागरिकों को विमानस्थल पर जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। बरामद मादक पदार्थ और अन्य सामान को कब्जे में लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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