Maharajganj News: थाईलैंड से छह किलो गांजा लेकर पहुंचे दो भारतीय काठमांडो में गिरफ्तार

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नेपाल के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया। ब्यूरो के अनुसार, विमानस्थल पर जांच के दौरान दोनों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से छह किलो गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा दो पासपोर्ट और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी सुनीता देवी (46 वर्ष) और बिहार के मधुबनी निवासी मोहम्मद संतोष नदाफ (35 वर्ष) के रूप में हुई है।ब्यूरो के सह प्रवक्ता डीएसपी जीवन निरौला ने बताया कि थाईलैंड से आए दोनों भारतीय नागरिकों को विमानस्थल पर जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। बरामद मादक पदार्थ और अन्य सामान को कब्जे में लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।