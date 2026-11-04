Maharajganj News: 80 किलो दूषित खोआ नष्ट तीन नमूने जांच के लिए भेजे
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:48 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:48 AM IST
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महराजगंज। दिवाली पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को शहर की तीन मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 80 किलोग्राम दूषित खोया नष्ट कराया गया। वहीं, खोया और सोनपापड़ी के तीन नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।
प्रभारी सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय केके उपाध्याय के निर्देश पर विभाग की टीम ने अभियान चलाया। सबसे पहले बांसपार रोड स्थित एक मिष्ठान्न भंडार का निरीक्षण किया गया। यहां से खोया का नमूना संग्रहित किया गया। इसके बाद कोतवाली के निकट स्थित एक मिठाई की दुकान की जांच की गई। यहां से सोनपापड़ी का नमूना लिया गया। वहीं, इंद्रानगर स्थित एक अन्य मिष्ठान्न भंडार से खोया का नमूना संग्रहित किया गया।
जांच के दौरान नष्ट कराए गए खोया की अनुमानित कीमत करीब 24 हजार रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई।
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प्रभारी सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय केके उपाध्याय के निर्देश पर विभाग की टीम ने अभियान चलाया। सबसे पहले बांसपार रोड स्थित एक मिष्ठान्न भंडार का निरीक्षण किया गया। यहां से खोया का नमूना संग्रहित किया गया। इसके बाद कोतवाली के निकट स्थित एक मिठाई की दुकान की जांच की गई। यहां से सोनपापड़ी का नमूना लिया गया। वहीं, इंद्रानगर स्थित एक अन्य मिष्ठान्न भंडार से खोया का नमूना संग्रहित किया गया।
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जांच के दौरान नष्ट कराए गए खोया की अनुमानित कीमत करीब 24 हजार रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई।
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