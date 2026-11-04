Maharajganj News: 80 किलो दूषित खोआ नष्ट तीन नमूने जांच के लिए भेजे

विज्ञापन

प्रभारी सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय केके उपाध्याय के निर्देश पर विभाग की टीम ने अभियान चलाया। सबसे पहले बांसपार रोड स्थित एक मिष्ठान्न भंडार का निरीक्षण किया गया। यहां से खोया का नमूना संग्रहित किया गया। इसके बाद कोतवाली के निकट स्थित एक मिठाई की दुकान की जांच की गई। यहां से सोनपापड़ी का नमूना लिया गया। वहीं, इंद्रानगर स्थित एक अन्य मिष्ठान्न भंडार से खोया का नमूना संग्रहित किया गया।जांच के दौरान नष्ट कराए गए खोया की अनुमानित कीमत करीब 24 हजार रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई।