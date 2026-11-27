Maharajganj News: सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन से पकड़ा गया चोर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:55 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:55 AM IST
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मिठौरा। क्षेत्र के पारसखाड़ चौराहे से इलेक्ट्रिक स्कूटी और मोबाइल चोरी कर भागे आरोपी को चौक पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची। उसके कब्जे से चोरी की स्कूटी, दो मोबाइल फोन और एक खिलौना पिस्टल बरामद हुई है।
पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर की रात करीब एक बजे जंगल गुलरिहा निवासी जितेंद्र गुप्ता पुत्र राम गिरीश की इलेक्ट्रिक स्कूटी और एक अन्य व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी हो गया था। घटना की सूचना डायल-112 के माध्यम से पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही मोबाइल लोकेशन को भी ट्रेस करती रही। जांच में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने बेलहवा टेढ़ी, थाना पुरंदरपुर निवासी अजय सिंह पुत्र कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पंजाब के लुधियाना जिले के सलेमटाबरी थाने में भी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।
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थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
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पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर की रात करीब एक बजे जंगल गुलरिहा निवासी जितेंद्र गुप्ता पुत्र राम गिरीश की इलेक्ट्रिक स्कूटी और एक अन्य व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी हो गया था। घटना की सूचना डायल-112 के माध्यम से पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
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पुलिस ने घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही मोबाइल लोकेशन को भी ट्रेस करती रही। जांच में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने बेलहवा टेढ़ी, थाना पुरंदरपुर निवासी अजय सिंह पुत्र कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पंजाब के लुधियाना जिले के सलेमटाबरी थाने में भी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।
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थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।