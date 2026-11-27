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पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर की रात करीब एक बजे जंगल गुलरिहा निवासी जितेंद्र गुप्ता पुत्र राम गिरीश की इलेक्ट्रिक स्कूटी और एक अन्य व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी हो गया था। घटना की सूचना डायल-112 के माध्यम से पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।पुलिस ने घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही मोबाइल लोकेशन को भी ट्रेस करती रही। जांच में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने बेलहवा टेढ़ी, थाना पुरंदरपुर निवासी अजय सिंह पुत्र कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पंजाब के लुधियाना जिले के सलेमटाबरी थाने में भी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।