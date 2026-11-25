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इस मौके पर जिले के बिरहा गायक विद्यासागर यादव और गोरखपुर की बिरहा गायिका निरमा भारती के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। दोनों कलाकारों ने अपनी गायकी और लोकगीतों की प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि देर रात तक दर्शक झूमते और तालियां बजाते रहे।बिरहा दंगल में पुरुष और महिला कलाकार के बीच गीतों का जोरदार मुकाबला आकर्षण का केंद्र रहा। दोनों कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देवी गीत, भजन और लोकगीत प्रस्तुत किए। अपनी गायकी, जवाबी अंदाज और शानदार प्रस्तुति से दोनों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में मौजूद श्रोता देर रात तक गीतों पर झूमते रहे।इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ संदीप प्रजापति, अवधेश प्रजापति, सतीश प्रजापति और ग्राम प्रधान अकरम सिद्दीकी ने फीता काटकर किया। इस दौरान दोनों कलाकारों का अंगवस्त्र भेंटकर एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नवी, कैश, मंजूर आलम, अमजद सिद्दीकी, जय हिंद प्रजापति, प्रदीप प्रजापति सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।