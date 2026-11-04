Maharajganj News: आशा कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों पर दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की उठाई मांग
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:44 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:44 AM IST
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महराजगंज। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मंगलवार को आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों पर फर्जी प्राथमिकी दर्ज कराए जाने का आरोप लगाते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
संगठन की अध्यक्ष संगीता ने बताया कि सात फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई वार्ता में 13 सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी। इसके बाद 23 अक्तूबर को लखनऊ में मिशन निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल की सकारात्मक वार्ता हुई थी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने के बावजूद उसी शाम प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही समेत करीब 30 आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा ले गई।
उन्होंने घटना की सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने और 24 अक्तूबर को आलमबाग थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने अपनी मांगें भी दोहराई। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इस दौरान कुसमावती, मीरा देवी, उषा, मनोरमा, शकुन्तला, लक्ष्मी, माधुरी, संगीता, संध्या आदि उपस्थित रहीं।
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संगठन की अध्यक्ष संगीता ने बताया कि सात फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई वार्ता में 13 सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी। इसके बाद 23 अक्तूबर को लखनऊ में मिशन निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल की सकारात्मक वार्ता हुई थी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने के बावजूद उसी शाम प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही समेत करीब 30 आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा ले गई।
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उन्होंने घटना की सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने और 24 अक्तूबर को आलमबाग थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने अपनी मांगें भी दोहराई। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इस दौरान कुसमावती, मीरा देवी, उषा, मनोरमा, शकुन्तला, लक्ष्मी, माधुरी, संगीता, संध्या आदि उपस्थित रहीं।
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