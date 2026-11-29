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ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। कई किसानों को वास्तविक रकबे से कम जमीन मिली है, जबकि कुछ के चक गांव से काफी दूर आवंटित कर दिए गए हैं। किसान पन्नालाल, श्रीकांत, बाबूलाल, बिग्गू, अजीमुल्लाह, ओपी मद्धेशिया, नूरुन निशा, नंदेश्वर शर्मा, प्रभु, कन्हैया लाल और अनिल मद्धेशिया ने चक आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत की। वहीं, हैदर अली, फूलमती, मनिराज और चंद्रावती देवी समेत अन्य ग्रामीणों ने चकबंदी में जमीन नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने नक्शा संख्या 45 के आधार पर दोबारा पैमाइश कराने की मांग की।ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में तहसील समाधान दिवस, डीएम कार्यालय और जनसुनवाई पोर्टल पर कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार फसल कटने के बाद निस्तारण का आश्वासन देकर मामला टाल दिया गया। 23 नवंबर को संपूर्ण समाधान दिवस में भी नौ शिकायतकर्ताओं ने चकबंदी की खामियों को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था।डीएम के निर्देश पर एडीएम न्यायिक नवनीत कुमार गोयल गुरुवार को गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें जानकारी दिए बिना अधिकारी केवल ग्राम प्रधान और कुछ चुनिंदा लोगों से बातचीत कर लौट गए। इससे नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर दोबारा शिकायत की। इसके बाद डीएम ने अधिकारियों को फिर गांव पहुंचकर सभी की समस्याएं सुनने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया।इसी क्रम में शनिवार को एडीएम न्यायिक की मौजूदगी में जनचौपाल आयोजित की गई। इसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं और लिखित शिकायतें सौंपीं। चकबंदी विभाग के एसीओ बृजेश यादव, सीओ अमरेश चंद्र वर्मा, सीओसी अशोक कुमार समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।ग्रामीणों ने आबादी क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोग की भूमि के चिन्हांकन पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि चकबंदी की खामियों से खेती-किसानी प्रभावित हो रही है। अधिकारियों ने शिकायतों की जांच कर नियमानुसार निस्तारण का आश्वासन दिया।फसल कटने के बाद होगी खेतों की पैमाइशएडीएम न्यायिक नवनीत कुमार गोयल ने बताया कि वह 23 नवंबर के संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत करने वाले नौ लोगों से मिलने गांव पहुंचे थे। कुछ ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद शनिवार को जनचौपाल लगाकर सभी की समस्याएं सुनी गईं। कुछ किसानों ने लिखित शिकायतें दी हैं, जबकि कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जिन खेतों में गन्ने की फसल खड़ी है, उनकी कटाई के बाद किसानों की सहमति से चकों की पैमाइश कराई जाएगी। अन्य शिकायतों का भी जल्द निस्तारण कराया जाएगा। बृहस्पतिवार को केवल चुनिंदा लोगों से मिलने और शिकायतों की अनदेखी करने के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया।