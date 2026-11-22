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शनिवार को काठमांडो में रिपोर्टर्स क्लब नेपाल की ओर से आयोजित साक्षात्कार में अग्रवाल ने कहा कि नेपाल के कुल विदेश व्यापार का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा भारत के साथ होता है। वर्तमान में 30 प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि वाले उत्पादों के निर्यात की व्यवस्था है। इसे घटाकर 20 प्रतिशत करने से नेपाली उत्पादों का निर्यात बढ़ सकेगा।

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सोनौली। नेपाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री बालेन शाह के प्रस्तावित भारत दौरे पर निजी क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने, व्यापार घाटा कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए मौजूदा व्यापार समझौतों की समीक्षा जरूरी है।