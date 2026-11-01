Maharajganj News: याद किए गए लौहपुरुष, कहीं रैली निकली तो कहीं हुआ दौड़ा जनसमूह

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राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी श्री गौरव सिंह सोगरवाल एवं अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) डॉ. प्रशांत कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई।इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल भारत की राजनीतिक एकता एवं अखंडता के महान सूत्रधार थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 400 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर देश की एकता को सुदृढ़ करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बारदोली सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का नेतृत्व कर उन्होंने जनशक्ति और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।पटेल की जयंती पर पुलिस कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ, प्रतिसार निरीक्षक श्री रूपेश कुमार सहित पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के प्रभारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।मिठौरा प्रतिनिधि के अनुसार, चौक बाजार स्थित गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रामपाल यादव आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में चौक बाजार स्थित दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक विनोद कुमार विमल, प्रधानाचार्य डॉ. हरिंद्र यादव आदि मौजूद रहे।फरेंदा प्रतिनिधि के अनुसार, पटेल की जयंती परमेश्वर सिंह मेमोरियल पीजी कॉलेज में मनी। इस मौके पर प्राचार्य डॉ अशोक कुमार भारतीय, डॉ. मुरलीधर जायसवाल, एके शर्मा, डॉ. संजय शर्मा, डॉ. यशवंत सिंह, डॉ. नईम आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी द्वारा एक पैलेस में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं समाजवादी आंदोलन के प्रणेता आचार्य नरेंद्र देव की जयंती जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। मुख्य अतिथि अजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह सैंथवार रहे। इस मौके पर श्रवण पटेल, अजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह सैंथवार, जिला कोषाध्यक्ष अतुल पटेल, डॉ. एसएस पटेल आदि मौजूद रहे।नौतनवा प्रतिनिधि के अनुसार, स्थानीय कस्बे में शनिवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी ने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में लौह पुरुष के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल जायसवाल, सुरेंद्र बहादुर, अशोक रौनियार, अभय कुमार, वरिष्ठ लिपिक रमाशंकर सिंह आदि मौजूद रहे।तहसील सभागार में एसडीएम कुणाल एवं तहसीलदार कर्ण सिंह ने सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर राजस्व कर्मियों को उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प दिलाया। तहसीलदार कर्ण सिंह, तहसीलदार न्यायिक कुंदन वर्मा, नायब तहसीलदार सुदेव पटेल, आलोक सिंह, राजेंद्र गुप्ता, आरके कृपाशंकर चौधरी आदि लोग मौजूद रहे।रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में तहसील परिसर स्थित पुस्तकालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी क्रम में सीओ बसंत सिंह एवं थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस कर्मियों ने नगर में एकता दौड़ निकाल राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने का शपथ लिया।महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, चौक बाजार में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बालक जूनियर वर्ग की 200 मीटर दौड़ में आनंद ने प्रथम, आशीष ने द्वितीय और संगेश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर में करन प्रथम, शिवम द्वितीय और छोटू तृतीय स्थान पर रहे। बालक सीनियर वर्ग की 200 मीटर दौड़ में शुभम ने पहला, अंश चौधरी ने दूसरा और रामकेश गुप्ता ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी वर्ग की 400 मीटर दौड़ में सुरेंद्र प्रथम, विकास द्वितीय और जाहिद तृतीय स्थान पर रहे। महिला वर्ग की 200 मीटर दौड़ में तारा ने प्रथम, निधि यादव ने द्वितीय और कृति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि 400 मीटर दौड़ में नाजिया ने पहला, उजाला यादव ने दूसरा और प्रिया ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी वैभव सिंह ने मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में खेल प्रशिक्षक श्यामकरण यादव तथा स्टेडियम कर्मचारी राजकमल और धर्मवीर उपस्थित रहे।पटेल की जयंती परसामलिक में मनाई गई। इस अवसर पर परसामलिक थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लाइव टीवी प्रसारण और अन्य डिजिटल माध्यमों से सीधे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के प्रति संबोधन को सुना और भव्य एकता दिवस समारोह का लाइव प्रसारण देखा।खनुआ प्रतिनिधि के अनुसार, लौह पुरुष एवं भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 66वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल कैंपियरगंज तथा इसके अंतर्गत आने वाली प्रत्येक सीमा चौकियों में वाहिनी के कमांडेंट जगदीश प्रसाद धाबाई के मार्गदर्शन में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशाल संयुक्त बाइक व साइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर जगदीश प्रसाद धाबाई, अमित कुमार सिंह, अपूर्व आनंद, अभिषेक कुमार, पवन आदि मौजूद रहे।