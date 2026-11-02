Maharajganj News: सामने कार आने से अनियंत्रित हुई बाइक, मां-बेटा सड़क पर गिरे, घायल

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जानकारी के अनुसार, ठूठीबारी थाना क्षेत्र के पिपरिया निवासी भीम अपनी पत्नी मंशा (24) और एक वर्षीय बेटे नकुल को बाइक से लेकर निचलौल आ रहे थे। इसी दौरान निचलौल थाना के पास सामने एक कार आ गई। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और मंशा अपने बेटे के साथ सड़क पर गिर गईं। हादसे में दोनों को चोटें आईं। राहगीरों की मदद से दोनों को सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया।सीएचसी अधीक्षक डॉ. उमेश चंद ने बताया कि महिला का प्राथमिक इलाज करने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मासूम नकुल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।