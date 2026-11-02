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Maharajganj News: सामने कार आने से अनियंत्रित हुई बाइक, मां-बेटा सड़क पर गिरे, घायल

Mon, 02 Nov 2026 02:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:29 AM IST
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A one-year-old child was also injured in an accident near Nichlaul police station; both have been admitted to the CHC.
निचलौल। निचलौल थाना के पास रविवार को सामने अचानक कार आ जाने से अनियंत्रित हुई बाइक से गिरकर मां और उसका एक वर्षीय बेटा घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को सीएचसी, निचलौल पहुंचाया गया। वहां से बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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जानकारी के अनुसार, ठूठीबारी थाना क्षेत्र के पिपरिया निवासी भीम अपनी पत्नी मंशा (24) और एक वर्षीय बेटे नकुल को बाइक से लेकर निचलौल आ रहे थे। इसी दौरान निचलौल थाना के पास सामने एक कार आ गई। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और मंशा अपने बेटे के साथ सड़क पर गिर गईं। हादसे में दोनों को चोटें आईं। राहगीरों की मदद से दोनों को सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया।
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सीएचसी अधीक्षक डॉ. उमेश चंद ने बताया कि महिला का प्राथमिक इलाज करने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मासूम नकुल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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