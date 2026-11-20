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पंचम वित्त आयोग की ग्राम निधि योजना के तहत इस भवन का निर्माण कराया गया है। अब गांव में ही जनसुविधा केंद्र संचालित होने का रास्ता साफ हो गया है। यहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के साथ कई तरह की ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।अभी तक गांव के लोगों को आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने, पेंशन संबंधी कार्यों, आधार से जुड़ी सुविधाओं और अन्य ऑनलाइन कामों के लिए निचलौल बाजार या जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। इससे उन्हें समय और पैसे दोनों खर्च करने पड़ते थे। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती थी।सीएससी भवन तैयार होने से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और जरूरी दस्तावेज से जुड़े कार्यों में भी सहूलियत होगी।