Maharajganj News: गांव में ही मिलेगी ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा, बलहीखोर में सीएससी भवन तैयार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:57 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:57 AM IST
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महराजगंज। निचलौल ब्लॉक के बलहीखोर गांव में पांच लाख रुपये की लागत से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। इसके शुरू होने से ग्रामीणों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिए बाजार और जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
पंचम वित्त आयोग की ग्राम निधि योजना के तहत इस भवन का निर्माण कराया गया है। अब गांव में ही जनसुविधा केंद्र संचालित होने का रास्ता साफ हो गया है। यहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के साथ कई तरह की ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
अभी तक गांव के लोगों को आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने, पेंशन संबंधी कार्यों, आधार से जुड़ी सुविधाओं और अन्य ऑनलाइन कामों के लिए निचलौल बाजार या जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। इससे उन्हें समय और पैसे दोनों खर्च करने पड़ते थे। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती थी।
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सीएससी भवन तैयार होने से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और जरूरी दस्तावेज से जुड़े कार्यों में भी सहूलियत होगी।
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पंचम वित्त आयोग की ग्राम निधि योजना के तहत इस भवन का निर्माण कराया गया है। अब गांव में ही जनसुविधा केंद्र संचालित होने का रास्ता साफ हो गया है। यहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के साथ कई तरह की ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
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अभी तक गांव के लोगों को आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने, पेंशन संबंधी कार्यों, आधार से जुड़ी सुविधाओं और अन्य ऑनलाइन कामों के लिए निचलौल बाजार या जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। इससे उन्हें समय और पैसे दोनों खर्च करने पड़ते थे। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती थी।
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सीएससी भवन तैयार होने से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और जरूरी दस्तावेज से जुड़े कार्यों में भी सहूलियत होगी।