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घुघली मेन रोड के रेलवे ढाले में ढाई बजे अचानक तकनीकी खराबी आ जाने के कारण फाटक डेढ़ घंटे देर से खुला। इस दौरान यात्री हलकान रहे। इसके चलते सड़क के दोनों तरफ आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हुई, जिन्हें जरूरी काम से बाजार, अस्पताल, कार्यालय और अन्य स्थानों पर जाना था। इस दौरान कुछ लोग काफी देर तक इंतजार के बाद कई ने वैकल्पिक रास्तों का सहारा लिया।

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खुशहालनगर। रेलवे की तकनीकी व्यवस्था में आई खराबी के चलते रेलवे ढाला डेढ़ घंटे तक बंद रहने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान बाइक, चारपहिया वाहन, ई-रिक्शा और अन्य छोटे-बड़े वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। भीषण भीड़ के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।