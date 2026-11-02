Maharajganj News: हर पांचवीं गर्भवती महिला एनीमिया की चपेट में, 52 का हीमोग्लोबिन सात से भी कम

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अक्तूबर महीने में प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) के लिए पंजीकृत 39,777 गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच कराई गई। इनमें 7965 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम मिला। चिकित्सकों के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान खून की कमी मां के साथ गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकती है।महिला चिकित्सक डॉ. रोमा गुप्ता ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान शरीर में खून की जरूरत बढ़ जाती है। इस दौरान पर्याप्त पोषण नहीं मिलने, आयरन और फोलिक एसिड की कमी, भोजन में हरी सब्जियों और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का अभाव एनीमिया की प्रमुख वजह बन सकता है।उन्होंने बताया कि बार-बार गर्भधारण करने से भी महिलाओं में खून की कमी का खतरा बढ़ता है। समय पर इसकी पहचान और उपचार नहीं होने पर प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव, कमजोरी और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। गंभीर स्थिति में समय से पहले प्रसव और कम वजन के बच्चे के जन्म की आशंका भी रहती है।डॉ. रोमा ने बताया कि लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, सिरदर्द और चेहरे पर पीलापन एनीमिया के प्रमुख लक्षण हैं। हालांकि, शुरुआती अवस्था में कई बार इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। इसलिए गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए।डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच के दौरान हीमोग्लोबिन की स्थिति का पता लगाया जाता है। जिन महिलाओं में खून की कमी मिलती है, उन्हें स्थिति के अनुसार आयरन और फोलिक एसिड की दवाएं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं नियमित जांच कराएं और स्वास्थ्यकर्मियों की सलाह के अनुसार दवाओं का सेवन करें। गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को विशेष चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र पर उपचार के लिए भेजा जाता है। समय पर जांच और उपचार से मां और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।- हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, चना, राजमा, दाल, गुड़ और तिल को भोजन में शामिल करें।- आंवला, अमरूद, संतरा और नींबू जैसे फल खाने से शरीर में आयरन का अवशोषण बेहतर होता है।- आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों का नियमित सेवन चिकित्सकीय सलाह के अनुसार करें।- गर्भावस्था के दौरान समय-समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, ताकि खून के स्तर का पता चल सके।- दूध, दही, दाल, अनाज, मौसमी फल और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें।- चाय और कॉफी आयरन के अवशोषण को कम कर सकती हैं। इन्हें भोजन और आयरन की गोली से कुछ घंटे अलग रखें।- जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से कृमिनाशक दवा लें।- चक्कर, सांस फूलना, अत्यधिक थकान या दिल की धड़कन तेज होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें।