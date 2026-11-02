फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A joint team of the police and the SSB recovered 648 bottles of liquor from a car during an inspection.

Maharajganj News: लग्जरी कार से नेपाल को शराब की तस्करी करते तीन अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

Mon, 02 Nov 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
A joint team of the police and the SSB recovered 648 bottles of liquor from a car during an inspection.
नौतनवा (महराजगंज)। भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित बैरिहवा पुल के रास्ते रविवार को लग्जरी कार से शराब की तस्करी करते पुलिस और एसएसबी के जवानों ने तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 648 बोतल शराब बरामद की गई है। पुलिस ने कार भी जब्त कर लिया है।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक, नौतनवा थाने के उपनिरीक्षक शेर बहादुर यादव एवं एसएसबी 66 वीं वाहिनी के निरीक्षक जितेंद्र कुमार ठाकुर के नेतृत्व में जवानों की संयुक्त टीम रविवार की सुबह बैरिहवा पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार तीन व्यक्ति आते हुए नजर आए। कार को जांच हेतु रोका गया। तलाशी के दौरान कार में रखे नीले रंग के 09 बैग से कुल 648 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई।
विज्ञापन

शराब की खेप को नेपाल पहुंचाने की योजना थी। पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने कार और शराब की खेप को जब्त करते हुए तीनों व्यक्तियों को भी हिरासत में ले लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि अवैध शराब के साथ हरिओम प्रजापति निवासी रामसिंह पुरा, थाना सदर, जनपद रेवाड़ी, हरियाणा, मनीष कुमार निवासी सागरपुर, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली एवं विजय भुजील निवासी जिला कास्की, नेपाल, हाल पता पश्चिम विहार, दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed