Maharajganj News: लग्जरी कार से नेपाल को शराब की तस्करी करते तीन अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:21 AM IST
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नौतनवा (महराजगंज)। भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित बैरिहवा पुल के रास्ते रविवार को लग्जरी कार से शराब की तस्करी करते पुलिस और एसएसबी के जवानों ने तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 648 बोतल शराब बरामद की गई है। पुलिस ने कार भी जब्त कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक, नौतनवा थाने के उपनिरीक्षक शेर बहादुर यादव एवं एसएसबी 66 वीं वाहिनी के निरीक्षक जितेंद्र कुमार ठाकुर के नेतृत्व में जवानों की संयुक्त टीम रविवार की सुबह बैरिहवा पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार तीन व्यक्ति आते हुए नजर आए। कार को जांच हेतु रोका गया। तलाशी के दौरान कार में रखे नीले रंग के 09 बैग से कुल 648 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई।
शराब की खेप को नेपाल पहुंचाने की योजना थी। पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने कार और शराब की खेप को जब्त करते हुए तीनों व्यक्तियों को भी हिरासत में ले लिया।
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थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि अवैध शराब के साथ हरिओम प्रजापति निवासी रामसिंह पुरा, थाना सदर, जनपद रेवाड़ी, हरियाणा, मनीष कुमार निवासी सागरपुर, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली एवं विजय भुजील निवासी जिला कास्की, नेपाल, हाल पता पश्चिम विहार, दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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जानकारी के मुताबिक, नौतनवा थाने के उपनिरीक्षक शेर बहादुर यादव एवं एसएसबी 66 वीं वाहिनी के निरीक्षक जितेंद्र कुमार ठाकुर के नेतृत्व में जवानों की संयुक्त टीम रविवार की सुबह बैरिहवा पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार तीन व्यक्ति आते हुए नजर आए। कार को जांच हेतु रोका गया। तलाशी के दौरान कार में रखे नीले रंग के 09 बैग से कुल 648 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई।
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शराब की खेप को नेपाल पहुंचाने की योजना थी। पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने कार और शराब की खेप को जब्त करते हुए तीनों व्यक्तियों को भी हिरासत में ले लिया।
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थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि अवैध शराब के साथ हरिओम प्रजापति निवासी रामसिंह पुरा, थाना सदर, जनपद रेवाड़ी, हरियाणा, मनीष कुमार निवासी सागरपुर, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली एवं विजय भुजील निवासी जिला कास्की, नेपाल, हाल पता पश्चिम विहार, दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।