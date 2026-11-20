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साइबर थाना महराजगंज में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी हिमाचल वर्मा पुत्र अमरजीत वर्मा, निवासी प्रतापपुर, थाना कूड़भार, जनपद सुलतानपुर को दोषी ठहराया गया है। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। विज्ञापन

आरोपी ने टाटा पावर सोलर के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को सोलर संबंधी रजिस्ट्रेशन और सामान भेजने के नाम पर झांसा दिया। इसी माध्यम से साइबर ठगी की गई। मामले में एक नवंबर 2024 को सूचना दर्ज हुई और दो फरवरी 2025 को आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साइबर थाना महराजगंज में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी हिमाचल वर्मा पुत्र अमरजीत वर्मा, निवासी प्रतापपुर, थाना कूड़भार, जनपद सुलतानपुर को दोषी ठहराया गया है। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत प्राथमिकी दर्ज थी।आरोपी ने टाटा पावर सोलर के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को सोलर संबंधी रजिस्ट्रेशन और सामान भेजने के नाम पर झांसा दिया। इसी माध्यम से साइबर ठगी की गई। मामले में एक नवंबर 2024 को सूचना दर्ज हुई और दो फरवरी 2025 को आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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महराजगंज। टाटा पावर सोलर के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर सोलर संबंधी रजिस्ट्रेशन और सामान भेजने का झांसा देकर 12.17 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13.10 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।