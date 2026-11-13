Maharajganj News: मारपीट के मामले में सात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

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जानकारी के मुताबिक, रविवार की रात कस्बे के उस्मान नगर वार्ड में नहर की तरफ युवकों के दो गुटों में एक-दूसरे को चिढ़ाने की बात को लेकर गाली-गलौच शुरू हुआ था। देखते ही देखते विवाद बढ़ा तो एक-दूसरे पर लाठी-डंडा और पंच चलने लगे। इस घटना में दोनों पक्षों से नौ लोगों को चोटें आई थी। घटना के बाद एक पक्ष से दुर्गावती और दूसरे पक्ष से शारदा निवासी कस्बा नौतनवा ने थाने में तहरीर देकर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी।थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह का कहना है कि दुर्गावती की तहरीर पर संतोष, मुकेश, महेश व गंगू एवं शारदा की तहरीर पर राजवीर, गुरदीप और कुलदीप निवासी कस्बा नौतनवा के विरुद्ध मारपीट, गाली और धमकी देने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।