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Maharajganj News: मारपीट के मामले में सात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Fri, 13 Nov 2026 02:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:18 AM IST
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A dispute took place in the Usman Nagar ward of the local town, leaving nine people injured.
नौतनवा। स्थानीय कस्बे के उस्मान नगर वार्ड में गत रविवार की रात चिढ़ाने की बात को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के मामले में नौतनवा पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर कुल सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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जानकारी के मुताबिक, रविवार की रात कस्बे के उस्मान नगर वार्ड में नहर की तरफ युवकों के दो गुटों में एक-दूसरे को चिढ़ाने की बात को लेकर गाली-गलौच शुरू हुआ था। देखते ही देखते विवाद बढ़ा तो एक-दूसरे पर लाठी-डंडा और पंच चलने लगे। इस घटना में दोनों पक्षों से नौ लोगों को चोटें आई थी। घटना के बाद एक पक्ष से दुर्गावती और दूसरे पक्ष से शारदा निवासी कस्बा नौतनवा ने थाने में तहरीर देकर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी।
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थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह का कहना है कि दुर्गावती की तहरीर पर संतोष, मुकेश, महेश व गंगू एवं शारदा की तहरीर पर राजवीर, गुरदीप और कुलदीप निवासी कस्बा नौतनवा के विरुद्ध मारपीट, गाली और धमकी देने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
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