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सुकठिया में सड़क की हालत खराब होने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। जगह-जगह सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में सड़क और नाली निर्माण की मंजूरी मिलने से स्थानीय लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। विज्ञापन

नगर पालिका की ओर से निर्माण कार्य के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत सीसी सड़क के साथ जलनिकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया जाएगा।

अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद काम शुरू कराया जाएगा। सुकठिया में सड़क की हालत खराब होने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। जगह-जगह सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में सड़क और नाली निर्माण की मंजूरी मिलने से स्थानीय लोगों में राहत की उम्मीद जगी है।नगर पालिका की ओर से निर्माण कार्य के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत सीसी सड़क के साथ जलनिकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया जाएगा।अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद काम शुरू कराया जाएगा।

महराजगंज। जर्जर सड़क से आवागमन करने वाले लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत सुकठिया में सीसी सड़क और नाली निर्माण के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। करीब 37 लाख 19 हजार रुपये की लागत से निर्माण कार्य कराया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलने के साथ जलनिकासी की समस्या से भी निजात मिलेगी।