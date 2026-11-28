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वार्ड की सड़क खराब होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने से परेशानी और बढ़ जाती थी। सीसी सड़क और नाली बनने से जहां आवागमन सुगम होगा, वहीं जलनिकासी व्यवस्था भी बेहतर होगी। विज्ञापन

एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत मंगलपुर वार्ड में सड़क और नाली निर्माण के प्रस्ताव को शासन से स्वीकृति मिल गई है। निर्माण कार्य पर करीब 37.19 लाख रुपये खर्च हाेंगे। मंगलपुर निवासी बिकाऊ और जयराम ने बताया कि मोहल्ले की सड़क लंबे समय से खराब थी। बारिश में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती थी। सड़क और नाली बनने से राहत मिलेगी। वार्ड की सड़क खराब होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने से परेशानी और बढ़ जाती थी। सीसी सड़क और नाली बनने से जहां आवागमन सुगम होगा, वहीं जलनिकासी व्यवस्था भी बेहतर होगी।एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत मंगलपुर वार्ड में सड़क और नाली निर्माण के प्रस्ताव को शासन से स्वीकृति मिल गई है। निर्माण कार्य पर करीब 37.19 लाख रुपये खर्च हाेंगे। मंगलपुर निवासी बिकाऊ और जयराम ने बताया कि मोहल्ले की सड़क लंबे समय से खराब थी। बारिश में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती थी। सड़क और नाली बनने से राहत मिलेगी।

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महराजगंज। नगर पालिका के मंगलपुर वार्ड नंबर 23 में सीसी सड़क और नाली निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 37 लाख 19 हजार रुपये की लागत से सड़क और नाली का निर्माण कराया जाएगा। शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इससे लंबे समय से जर्जर सड़क के कारण परेशानी झेल रहे वार्डवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है।