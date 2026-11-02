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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A case from the Chowk police station area; the victim approached the court after the police failed to take action.

Maharajganj News: न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
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A case from the Chowk police station area; the victim approached the court after the police failed to take action.
मिठौरा। 31 जुलाई की रात में मारपीट के शिकार को जब पुलिस से राहत नहीं मिली तो वह न्यायालय चला गया। जहां कोर्ट के आदेश पर रविवार को आरोपियों के खिलाफ चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई।
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मिली जानकारी के अनुसार, चौक थाना क्षेत्र के सोनाड़ी खास सुंदरपुर निवासी चन्दिका उर्फ चन्दिका भारती पुत्र शीतल भारती द्वारा अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक, घटना 31 जुलाई की रात करीब 12 बजे की है। आरोप है कि जब परिवार के लोग घर में सो रहे थे, तभी गांव का जयहिंद चौधरी पुत्र मंगरु चौधरी लाठी-डंडा लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गया और गाली-गलौज किया।
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आरोप है कि शोर सुनकर पीड़ित के दोनों बेटे प्रदीप और राहुल बाहर निकले तो आरोपी भागने लगा। दोनों ने उसे पकड़ लिया। पीड़ित ने 112 नंबर पर पुलिस बुला ली। पुलिस की मौजूदगी में भी आरोपी ने जातिसूचक टिप्पणी करते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई और राजकुमार चौधरी व मंगरु चौधरी, शिव केश, चंद्रेश ने लाठी लेकर आ गए तथा पीड़ित व उसके बेटों को मारा-पीटा। मामले की सुनवाई चौक थाने पर न होने के कारण अदालत गया, जहां से प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी हुआ।
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थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जा रही है।
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