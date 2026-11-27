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पुलिस को दी गई तहरीर में रामबली ने बताया कि 24 नवंबर की शाम करीब छह बजे गांव के रामलखन, धीरज, सुनील और नीरज पुरानी रंजिश को लेकर एकराय होकर पहुंचे। आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज करते हुए रामबली समेत रामप्रीत, भगवान, भूलन और जसवंत की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। मारपीट में घायल एक व्यक्ति का बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में उपचार कराया गया, जहां से उसे घर भेज दिया गया। विज्ञापन

इस संबंध में थाना प्रभारी योगेंद्र राय ने बताया कि मारपीट के मामले में पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस को दी गई तहरीर में रामबली ने बताया कि 24 नवंबर की शाम करीब छह बजे गांव के रामलखन, धीरज, सुनील और नीरज पुरानी रंजिश को लेकर एकराय होकर पहुंचे। आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज करते हुए रामबली समेत रामप्रीत, भगवान, भूलन और जसवंत की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। मारपीट में घायल एक व्यक्ति का बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में उपचार कराया गया, जहां से उसे घर भेज दिया गया।इस संबंध में थाना प्रभारी योगेंद्र राय ने बताया कि मारपीट के मामले में पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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निचलौल। पुरानी रंजिश को लेकर बढ़या मुस्तकिल गांव के दक्षिण टोला में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों और लात-मुक्कों से हमला कर पांच लोगों को घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।