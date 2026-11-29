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सहायक कमांडेंट एवं पथलहवा समवाय प्रभारी संदीप सिंह ने बताया कि शनिवार को पथलहवा बीओपी की एसएसबी और बहुआर पुलिस की संयुक्त टीम ने सीमा स्तंभ संख्या 497/1 से करीब 300 मीटर भारतीय क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान झाड़ियों में छिपाकर रखी गईं कद्दू बीज की 24 बोरियां मिलीं। इनका कुल वजन 960 किलोग्राम है। मौके से एक साइकिल भी बरामद हुई।कार्रवाई के दौरान बहुआर चौकी प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता के साथ आनंद यादव, शुभम वर्मा, राम आशीष यादव और विकास यादव मौजूद रहे। सीओ रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। बरामदगी के मामले में बीज के कैरियर की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।झाड़ियों और गन्ने के खेतों में छिपा रहे तस्करी का सामानभारत-नेपाल सीमा पर तस्कर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से बचने के लिए झाड़ियों और गन्ने के खेतों का सहारा ले रहे हैं। वे सुनसान स्थानों पर सामान छिपाकर रखते हैं और मौका मिलते ही उसे सीमा पार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिन रास्तों पर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी रहती है, वहां तस्करी का सामान पकड़ में आ जाता है, जबकि कम निगरानी वाले रास्तों से तस्कर निकलने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में सीमावर्ती गांवों के आसपास के सुनसान रास्ते तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।