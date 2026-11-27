Maharajganj News: ठंड में बुजुर्गों के घुटनों ने बढ़ाई मुश्किल, जकड़न से थम रहे कदम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:43 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
महराजगंज। सर्दी बढ़ने के साथ ही बुजुर्गों के घुटनों और जोड़ों का दर्द बढ़ने लगा है। ठंड के मौसम में सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न, चलने-फिरने में परेशानी और सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में दर्द की शिकायत लेकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। खासकर गठिया और उम्र के साथ घुटनों की हड्डियों में होने वाले बदलाव से बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है।
जिला अस्पताल की हड्डी रोग ओपीडी में इन दिनों जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉ. विकास कुमार ने बताया कि इन दिनों ओपीडी में रोजाना 90 से 100 मरीज आ रहे हैं। इनमें करीब 50 से 60 मरीज घुटनों के दर्द से परेशान हैं। अधिकांश मरीज बुजुर्ग हैं, जिन्हें सुबह उठने, लंबे समय तक बैठने के बाद चलने और सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठंड में शारीरिक गतिविधियां कम होने और मांसपेशियों में अकड़न के कारण दर्द अधिक महसूस हो सकता है।
उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को जोड़ों को ठंड से बचाने के साथ नियमित हल्की कसरत करनी चाहिए। सुबह या दोपहर की धूप में कुछ समय बिताने, हल्की सैर करने और घुटनों को गर्म रखने से राहत मिल सकती है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचना चाहिए। दर्द लगातार बना रहने, सूजन या चलने में अधिक परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है।
विज्ञापन
घुटनों और जोड़ों के दर्द से बचाव के उपाय
- ठंड में घुटनों को ढककर रखें गर्म कपड़े, घुटनों पर हल्की गर्म पट्टी या सिकाई से अकड़न में राहत मिल सकती है।
- रोजाना हल्की सैर, घुटनों को धीरे-धीरे मोड़ने-सीधा करने और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करें।
- सुबह या दोपहर में हल्की धूप में बैठें, इससे शरीर को विटामिन-डी मिलने में मदद मिलती है।
- एक ही स्थिति में अधिक देर बैठने से जोड़ों में जकड़न बढ़ सकती है। बीच-बीच में थोड़ा चलें।
- बढ़ा हुआ वजन घुटनों पर दबाव डालता है, इसलिए संतुलित आहार और नियमित गतिविधियां जरूरी हैं।
- कैल्शियम, विटामिन-डी और प्रोटीन युक्त भोजन को आहार में शामिल करें।
विज्ञापन
जिला अस्पताल की हड्डी रोग ओपीडी में इन दिनों जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉ. विकास कुमार ने बताया कि इन दिनों ओपीडी में रोजाना 90 से 100 मरीज आ रहे हैं। इनमें करीब 50 से 60 मरीज घुटनों के दर्द से परेशान हैं। अधिकांश मरीज बुजुर्ग हैं, जिन्हें सुबह उठने, लंबे समय तक बैठने के बाद चलने और सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठंड में शारीरिक गतिविधियां कम होने और मांसपेशियों में अकड़न के कारण दर्द अधिक महसूस हो सकता है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को जोड़ों को ठंड से बचाने के साथ नियमित हल्की कसरत करनी चाहिए। सुबह या दोपहर की धूप में कुछ समय बिताने, हल्की सैर करने और घुटनों को गर्म रखने से राहत मिल सकती है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचना चाहिए। दर्द लगातार बना रहने, सूजन या चलने में अधिक परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है।
विज्ञापन
घुटनों और जोड़ों के दर्द से बचाव के उपाय
- ठंड में घुटनों को ढककर रखें गर्म कपड़े, घुटनों पर हल्की गर्म पट्टी या सिकाई से अकड़न में राहत मिल सकती है।
- रोजाना हल्की सैर, घुटनों को धीरे-धीरे मोड़ने-सीधा करने और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करें।
- सुबह या दोपहर में हल्की धूप में बैठें, इससे शरीर को विटामिन-डी मिलने में मदद मिलती है।
- एक ही स्थिति में अधिक देर बैठने से जोड़ों में जकड़न बढ़ सकती है। बीच-बीच में थोड़ा चलें।
- बढ़ा हुआ वजन घुटनों पर दबाव डालता है, इसलिए संतुलित आहार और नियमित गतिविधियां जरूरी हैं।
- कैल्शियम, विटामिन-डी और प्रोटीन युक्त भोजन को आहार में शामिल करें।