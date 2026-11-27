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जिला अस्पताल की हड्डी रोग ओपीडी में इन दिनों जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉ. विकास कुमार ने बताया कि इन दिनों ओपीडी में रोजाना 90 से 100 मरीज आ रहे हैं। इनमें करीब 50 से 60 मरीज घुटनों के दर्द से परेशान हैं। अधिकांश मरीज बुजुर्ग हैं, जिन्हें सुबह उठने, लंबे समय तक बैठने के बाद चलने और सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठंड में शारीरिक गतिविधियां कम होने और मांसपेशियों में अकड़न के कारण दर्द अधिक महसूस हो सकता है।उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को जोड़ों को ठंड से बचाने के साथ नियमित हल्की कसरत करनी चाहिए। सुबह या दोपहर की धूप में कुछ समय बिताने, हल्की सैर करने और घुटनों को गर्म रखने से राहत मिल सकती है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचना चाहिए। दर्द लगातार बना रहने, सूजन या चलने में अधिक परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है।- ठंड में घुटनों को ढककर रखें गर्म कपड़े, घुटनों पर हल्की गर्म पट्टी या सिकाई से अकड़न में राहत मिल सकती है।- रोजाना हल्की सैर, घुटनों को धीरे-धीरे मोड़ने-सीधा करने और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करें।- सुबह या दोपहर में हल्की धूप में बैठें, इससे शरीर को विटामिन-डी मिलने में मदद मिलती है।- एक ही स्थिति में अधिक देर बैठने से जोड़ों में जकड़न बढ़ सकती है। बीच-बीच में थोड़ा चलें।- बढ़ा हुआ वजन घुटनों पर दबाव डालता है, इसलिए संतुलित आहार और नियमित गतिविधियां जरूरी हैं।- कैल्शियम, विटामिन-डी और प्रोटीन युक्त भोजन को आहार में शामिल करें।