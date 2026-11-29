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श्यामदेउरवा थाने में आयोजित समाधान दिवस में मंडलायुक्त गोरखपुर इंद्र विक्रम सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र डॉ. एस. चन्नप्पा, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने शिकायतों की जानकारी लेने के साथ उनके निस्तारण की स्थिति की समीक्षा भी की।इस दौरान भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में स्थलीय जांच करें। इससे विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और निष्पक्ष कार्रवाई की जा सकेगी।एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि थाना स्तर, आईजीआरएस और अन्य माध्यमों से मिलने वाले भूमि विवाद के प्रार्थना पत्रों को थाना समाधान दिवस रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। दोनों पक्षों को बुलाकर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से मामलों का निस्तारण कराया जाए, ताकि फरियादियों को अपनी शिकायत के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। अन्य थानों पर भी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों ने शिकायतें सुनीं।नौतनवां में भूमि विवाद के दो मामले आएनौतनवां थाना सभागार में आयोजित समाधान दिवस की अध्यक्षता एसडीएम कुणाल और सीओ बसंत सिंह ने की। यहां भूमि विवाद से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुईं। इनके निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर मौके पर भेजी गईं। एसडीएम और सीओ ने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का निर्धारित समय में पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस दौरान थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह, चौकी प्रभारी प्रशांत दुबे, उपनिरीक्षक शेर बहादुर यादव, सुधीर कुमार, कानूनगो सुरेंद्र चौरसिया, लेखपाल राहुल शर्मा, जयहिंद मौर्य, आमिर खान और त्रिपुरारी मिश्र समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।