Maharajganj News: महुए के तेल और सूती कपड़े की बाती से रोशन दिवाली

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सोहगीबरवा के जंगलों से सटे इन 32 गांवों में थारू समुदाय की करीब 20 हजार आबादी रहती है। इस समुदाय की परंपराएं और रीति-रिवाज प्रकृति से गहराई से जुड़े हैं। यहां दिवाली की तैयारियां महीने पहले शुरू हो जाती हैं। महिलाएं अपने हाथों से विशेष चिकनी पीली मिट्टी के दीये तैयार करती हैं। मिट्टी गूंथने के लिए नीम, तुलसी और नींबू की पत्तियों के अर्क का इस्तेमाल करती हैं।जंगल से महुआ जुटाकर उससे तेल निकाला जाता है। धूप में सुखाने के बाद दीये महुए के तेल में भीगी सूती कपड़े की बाती से रोशन किए जाते हैं। इन दीयों से निकलने वाली हर्बल गंध कीट-पतंगों को दूर रखने में मदद करती है। वहीं जानकारों का कहना है कि महुए के तेल से जलने वाले दिए का धुआं त्वचा रोग से भी राहत दिलाता है। आज के दौर में भी इस समुदाय के लोग पटाखों से दूरी बनाए हुए हैं। मिट्टी के दीये और प्राकृतिक सामग्री से त्योहार मनाने की यह परंपरा आधुनिक दौर में पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली का संदेश दे रही है।हरदी डाली गांव के प्रशासक और थारू समुदाय के युवा गोपाल नारायण चौधरी बताते हैं कि थारू समाज में दिवाली केवल रोशनी का पर्व नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। यहां पटाखों का इस्तेमाल न के बराबर होता है। तेज आवाज से जंगल के जानवरों को परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है।महुअवा गांव के प्रशासक राजू चौधरी के मुताबिक, बच्चे भी इस परंपरा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वे मिट्टी के दीये बनाना सीखते हैं और घर-आंगन सजाते हैं। परिवार के बड़े उन्हें परंपरा का महत्व बताते हैं। बरगदवा उर्फ गनवरिया गांव के प्रशासक एवं थारू जनजाति अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय बहादुर चौधरी कहते हैं कि उनके समाज के त्योहार प्रकृति से निकटता को मजबूत करते हैं। वृक्ष, नदी, नाले और वन उनके लिए ईश्वर के समान हैं।सोहगीबरवां वन्यजीव प्रभाग के आसपास विशुनपुरा, तरैनी, मनिकापुर, बेलहिया, शिवपुरी, सेखुआनी, हरदी डाली, महुअवा, कनरी-चकरार, नरैनापुर, देवघट्टी, भगवानपुर मदरी, सूर्यपुरा, अशोगवा, भगतपुरवा, रामनगर, शीशगढ़, मंगलापुर, दनवरिया, अरघा, पोखरभिंडा उर्फ बनरहवा, शीशमहल, पिपरवास और पिपरहिया समेत थारू आबादी वाले गांव हैं।थारू जनजाति प्रकृति को ही ईश्वर मानती है। डिजिटल और तकनीकी युग में भी इस समाज की परंपराएं, रहन-सहन और दिनचर्या अनूठी हैं। इनकी परंपराएं प्रकृति संरक्षण का संदेश देती हैं।निरंजन सुर्वे, डीएफओमहराजगंज में वनटांगिया और थारू समुदाय की संस्कृति लोगों को प्रकृति की ओर लौटने की प्रेरणा देती है। थारू बहुल गांवों तक विकास योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाई जाती हैं।श्रेया मिश्रा, डीपीआरओथारू समुदाय की आदिवासी सभ्यता और संस्कृति प्रकृति केंद्रित है। मातृ सत्तात्मक माने जाने वाले इस समुदाय के त्योहार और परंपराएं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़ी हैं। महुए के दीये से निकलने वाला धुआं त्वचा रोग के उपचार में कारगर माना जाता है।डॉ. रामगोपाल यादव, कृषि विज्ञानी व केंद्राध्यक्ष बंसुली कृषि विज्ञान केंद्रनीम, तुलसी और नींबू में कीटरोधी गुण पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बीच ईको फ्रेंडली दिवाली की परंपरा आज सभी के लिए प्रासंगिक है। ऐसे में थारू समुदाय की दिवाली मनाने की परंपरा सभी के लिए प्रेरणादायक है।- अतुल कुमार सिंह, प्रभारी, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र