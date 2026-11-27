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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए जनपद के 100 विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब स्थापित किए गए हैं। इन क्लबों के माध्यम से बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, निशुल्क विधिक सहायता और विभिन्न कानूनों की जानकारी दी जा रही है। इन क्लबों के तहत अब तक 200 लीगल कैडेट कॉर्प्स भी गठित किए जा चुके हैं। विज्ञापन

सचिव एवं सिविल जज वरिष्ठ खंड सुनील कुमार नागर, अपर सिविल जज डॉ. सोनल सिंह और न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार मौर्य ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए जनपद के 100 विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब स्थापित किए गए हैं। इन क्लबों के माध्यम से बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, निशुल्क विधिक सहायता और विभिन्न कानूनों की जानकारी दी जा रही है। इन क्लबों के तहत अब तक 200 लीगल कैडेट कॉर्प्स भी गठित किए जा चुके हैं।सचिव एवं सिविल जज वरिष्ठ खंड सुनील कुमार नागर, अपर सिविल जज डॉ. सोनल सिंह और न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार मौर्य ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई।

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महराजगंज। संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संविधान संवाद अभियान के तहत जनपद के 211 विद्यालयों में एक स्वर, एक संविधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 26,631 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया।