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आपदा में मिले शवों और मानव अंगों के अवशेषों की पहचान के लिए डीएनए जांच की प्रक्रिया जारी है। अब तक 1467 शव और अवशेष एकत्र किए जा चुके हैं लेकिन इनमें से केवल 112 शव ही परिजन को सौंपे जा सके हैं। अस्पतालों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज मिलने में हो रही देरी के कारण पहचान की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मिले शवों और मानव अंगों के अवशेषों में से करीब 200 का ही डीएनए मिलान हो पाया है। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि कई शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिले। ऐसे में मृतकों की पहचान करना और अलग-अलग स्थानों पर मिले शरीर के अंगों को एक ही व्यक्ति से जोड़ना चुनौती बना हुआ है।नेपाल पुलिस के प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्ले के अनुसार, पुलिस ने घटनास्थल, शव मिलने की स्थिति और अन्य उपलब्ध जानकारियां पहचान टीम को सौंप दी हैं। अस्पतालों से जरूरी विवरण मिलने के बाद डीएनए मिलान की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।इस त्रासदी में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी लापता हुए थे। नेपाल टूरिस्ट पुलिस की ओर से 607 विदेशी नागरिकों के लापता होने की जानकारी दी गई थी। इनमें 189 भारतीय शामिल थे। इससे पहले सात सितंबर को रेडियो नेपाल की रिपोर्ट में 34 देशों के 587 विदेशी नागरिकों के लापता होने की बात सामने आई थी। इनमें 184 भारतीय बताए गए थे। इन आंकड़ों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और मलयेशिया समेत कई देशों के नागरिक शामिल थे।विपदा प्रभावित पहचान समूह की संयोजक डॉ. सिर्जना कुंवर के अनुसार, बाढ़ का बहाव अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण अधिकांश शव साबुत अवस्था में नहीं मिले। चितवन, नुवाकोट, धादिंग और गोरखा समेत कई जिलों में शरीर के अंग अलग-अलग स्थानों पर मिले हैं। कई मामलों में एक ही व्यक्ति के शरीर के अंग अलग-अलग जगहों पर मिलने से उनकी पहचान और आपस में मिलान करने में समय लग रहा है। डीएनए जांच के बाद भी वैज्ञानिक तरीके से पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ रही है।पहचान की प्रक्रिया में देरी की एक बड़ी वजह अस्पतालों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं मिलना भी है। पाल्पा, भैरहवा और पोखरा समेत विभिन्न अस्पतालों से शव परीक्षण से संबंधित विवरण आपदा पीड़ित पहचान (डीवीआई) टीम को उपलब्ध कराए जाने हैं। डॉ. कुंवर के मुताबिक, इस संबंध में अस्पतालों को पत्र भेजकर जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन अब तक सभी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।आपदा के महीनों बाद भी मृतकों की पहचान पूरी नहीं होने से भारत और नेपाल के कई परिवारों की चिंता बनी हुई है। नेपाल घूमने और धार्मिक यात्रा पर गए जिन भारतीय नागरिकों के लापता होने की सूचना सामने आई थी, उनके परिजन भी अब तक स्पष्ट जानकारी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।