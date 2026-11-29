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शनिवार को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य ने बताया कि स्टॉल निर्माण, सचिवालय संचालन और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। शेष तैयारियां भी जल्द पूरी कर ली जाएंगी। महोत्सव में मुस्तांग के सेब, दोलखा की कीवी और हुम्ला-जुम्ला के स्थानीय उत्पाद विशेष आकर्षण रहेंगे। इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पाद, हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन के दौरान आर्थिक एवं औद्योगिक विषयों पर गोष्ठियां, परिचर्चाएं और मनोरंजनात्मक कार्यक्रम भी होंगे।संघ के महासचिव कृष्णा प्रसाद धिमिरे ने बताया कि सोनौली सीमा के नजदीक होने के कारण महोत्सव में भारतीय दर्शकों की भी अच्छी भागीदारी रहती है। सोनौली, नौतनवा, फरेंदा, महराजगंज और गोरखपुर के लोग बड़ी संख्या में भैरहवा पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल और भारत के नाबालिगों और वरिष्ठ नागरिकों को शनिवार और रविवार के अलावा अन्य दिनों में टिकट पर छूट दी जाएगी। इस बार भी भारतीय दर्शकों के बड़ी संख्या में पहुंचने की संभावना है।लुंबिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ ने कहा कि महोत्सव रुपनदेही की गौरवशाली पहचान है। ऐसे आयोजनों से देशभर के उत्पादकों और कारोबारियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और प्रचार-प्रसार के लिए एक मंच मिलता है।