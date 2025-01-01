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क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह परमार ने रामलीला को भगवान श्रीराम के जीवन और आदर्शों को समझने का अवसर बताया। जिला महामंत्री भगवत सिंह बैंस ने सभी को श्रीराम के आदर्शों को अपनाने और बच्चों को प्रेरणा देने की बात कही। बॉबी राजा पटसेमरा ने कहा कि रामलीला जैसे आयोजन सनातन धर्म के धार्मिक एवं सांस्कृतिक संदेश देते हैं। डॉ. सतेंद्र सिंह बुंदेला ने रामलीला समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए आयोजकों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बृजेंद्र सिंह परमार, भगवत सिंह बैंस और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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ललितपुर। सेरवास कला स्थित सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में मंदिर समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को रामलीला के सातवें दिन लंका दहन लीला का भव्य मंचन किया गया। इस लीला को देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और कलाकारों की प्रस्तुति से भावविभोर हुए।